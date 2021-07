Sole 24 Ore: “Inter, Suning al lavoro per rinfinanziare il bond: obiettivo 400mln”

La famiglia di Nanchino, sotto la supervisione del presidente Steven Zhang, sta provando a mettere in sicurezza la situazione finanziaria dell'Inter

Marco Astori

"Mentre dalla Cina arrivano le notizie dell'addio del presidente Zhang Jindong alla corazzata di famiglia, Suning.com, in Italia la famiglia di Nanchino, sotto la supervisione del presidente Steven Zhang, sta provando a mettere in sicurezza la situazione finanziaria dell'Inter". Apre così il Sole 24 Ore il suo articolo sulla situazione finanziaria dell'Inter, con Suning che sarebbe al lavoro per rifinanziare il bond da 375 milioni in scadenza nel 2022.

Scrive il quotidiano: "Dopo aver messo in cascina oltre 250 milioni prestati dal gruppo finanziario statunitense Oaktree, finiti alla cassaforte lussemburghese che a monte controlla l'architettura societaria, ora il passaggio successivo prevede il rifinanziamento (per complessivi 375 milioni) del bond del club nerazzurro, emesso nel 2017 e in scadenza nel 2022. Una bella fetta di questo bond (si parla di un centinaio di milioni) sarebbe in mano alla stessa Oaktree.

L'idea sarebbe quella di avere un rifinanziamento per una cifra leggermente maggiore, vicina a 400 milioni. L'Inter avrebbe nominato come advisor Rothschild per il rifinanziamento dell'emissione che fa capo a Inter Media and Communication. Alcune settimane fa Fitch Ratings ha confermato il rating del bond a "BB-" e lo ha rimosso da Rating Watch Negative, confermando tuttavia l'outlook negativo. A sistemare per ora la situazione, secondo Fitch, è il prestito soci, proveniente dal Lussemburgo grazie al finanziamento di Oaktree".