Inter, Zhang assicura: Suning resta. “Da un azionista domanda su Conte”

Ieri CdA e Assemblea Straordinaria degli Azionisti in casa nerazzurra: il presidente ha chiarito anche l'operazione Oaktree

Ieri in casa Inter l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e da Steven Zhang è arrivata l'ennesima rassicurazione sulla permanenza di Suning alla guida dell'Inter . Il presidente ha anche illustrato l'operazione con il fondo americano Oaktree che ha prestato al gruppo cinese 275 mln di euro.

"Un azionista ha chiesto i motivi per cui è stata pagata una buonuscita a Conte, l’ad Marottaè intervenuto sottolineando che si è trattato di una risoluzione consensuale, non c’erano più i presupposti per proseguire", ha spiegato il Corriere della Sera.