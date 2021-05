CdS – Inter, rubinetti chiusi. Se Suning resta lo decide l’evoluzione del mercato

Zhang ha spiegato ai dirigenti che il club dovrà autosostenersi: i 250-270 mln in arrivo servono per concludere questa stagione e avviare la prossima

I soldi che stanno per arrivare attraverso la Great Horizon, 250-270 mln, serviranno all'Inter per concludere la stagione e avviare la prossima. Ma per il futuro serviranno nuove risorse che il club dovrà essere in grado di produrre da sola. Questo è stato, secondo il Corriere dello Sport, il discorso che Zhangha fatto ai dirigenti nerazzurri.