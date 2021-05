CdS – Suning vuole tenersi stretta l’Inter. In arrivo ossigeno per le casse

La proprietà nerazzurra sta per chiudere l'importante accordo del quale si parla ormai da tempo

La linea dettata nella giornata di ieri è ormai chiara. La prossima stagione sarà per l'Inter, e non solo, all'insegna di una grossa attenzione alle spese. Ma Suning non vuole mollare il colpo, anzi. Si legge sul Corriere dello Sport: "Suning intende tenersi stretta la società e continua a lavorare (siamo alle battute finali e, sistemando le ultime clausole, l'obiettivo è chiuderlo a breve) per il finanziamento da 250-270 milioni che darà ossigeno alle casse nerazzurre, ma di certo le spese folli fatte nella stagione 2019-20 sono destinate a essere un ricordo".