CdS – L’annuncio di Zhang pesa sulle scelte di Conte. Due parole più usate ieri

Il presidente nerazzurro ha incontrato i vertici della dirigenza per elencare le linee guida per la prossima stagione

Suning vuole tenersi stretta la maggioranza dell' Inter , ma bisogna cambiare rotta all'interno del club. Questo il discorso pronunciato ieri da Steven Zhang ai vertici della dirigenza nerazzurra, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Austerity e contenimento dei costi. Sono state queste le due parole più gettonate nel vertice che i dirigenti dell'Inter hanno avuto ieri nella sede di viale della Liberazione insieme al presidente Steven Zhang. Altro che nuovi investimenti milionari per dare l'assalto alla Champions...".

Il messaggio non lascia spazio a fraintendimenti: "A riguardo il presidente è stato chiaro con gli ad Marotta e Antonello, con il ds Ausilio e con gli altri top manager delle aree che ieri hanno partecipato al meeting. Non si tratta di una novità assoluta perché Marotta e Antonello, che hanno tenuto con il numero uno nerazzurro contratti stretti anche quando era in Cina, erano al corrente della situazione. E' però inevitabile che l'annuncio fatto in sede, a pochi giorni dal suo ritorno in Italia e dalla vittoria dello scudetto, avrà un peso notevole sulla programmazione della prossima stagione. E anche sulle scelte che riguarderanno il futuro del management e di Conte, tutti in scadenza nel 2022".