Supercoppa, Milan-Inter: ecco dove vedere la gara in Tv

Mercoledì 18 gennaio alle 20:00 a Riyadh andrà in scena la Supercoppa Italiana.L'Inter, vincitrice della Coppa Italia, affronterà il Milan in un derby che metterà in palio il primo trofeo della stagione 2022/23. Si tratta della 35ª edizione della Supercoppa, la 12ª che verrà giocata fuori dall'Italia.