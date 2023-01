Sky – Inter, in quattro lavorano a parte: obiettivo Milan. Calhanoglu recupera per il Verona?

Ancora lavoro individuale quest'oggi ad Appiano Gentile per Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic, i quattro giocatori non al meglio della rosa dell'Inter . Come riferisce Sky Sport, lo staff tecnico mira a recuperarli soprattutto per la finale di Supercoppa Italia contro il Milan a Riyad, in programma mercoledì prossimo.

Difficile, dunque, che possano essere pronti per la partita di sabato sera a San Siro contro l'Hellas Verona. L'unico che ha qualche chance in più è Calhanoglu, che dal punto di vista del recupero sembra più avanti degli altri. Discorso diverso per Lukaku, che lavora con attenzione per essere pronto per il derby. A guidare l'attacco nerazzurro saranno dunque ancora una volta Dzeko e Lautaro. Anche perché, conclude Sky, Correa non ha dato le risposte sperate contro il Parma.