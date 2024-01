Supercoppa, montepremi triplicato: ecco tutti i premi per semifinali e finale

"Con 16,2 assicurati e garantiti per il "disturbo" alle magnifiche quattro ambasciatrici: 1,6 a testa alle due semifinaliste perdenti, 5 alla finalista e 8 alla squadra che alzerà il trofeo nel catino dell'Al-Awwal Park (25mila posti), casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.