Superlega: Juve, Inter e Milan motivate da bilanci in rosso ed emergenza

Le tre big in ginocchio dopo la pandemia: sulle perdite generali della Serie A le loro sono quelle che pesano di più

Eva A. Provenzano

Non era difficile da capire che la motivazione poteva essere proprio quella. I bilanci in rosso, le difficoltà economiche che sono diventate pesantissime per Inter, Juventus e Milan con l'avvento dell'epidemia.

Il coronavirus, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ha messo al tappeto le tre big al tappeto dal punto di vista dei conti. I bilanci sono in rosso e si sono ritrovate in piena emergenza per sponsor saltati e mancati incassi da stadio. È quello che è accaduto ai club di tutto il mondo, ma per le 12 big che hanno fondato la Superlegaè il modo migliore di uscire da questa crisi profonda.

Nella perdita totale di 754 mln di tutta la Serie A, con un fatturato da 2.2 miliardi (l'anno prima era 2.7 miliardi) e +300 mln totali di debiti per tutti i club della Lega Calcio, le big sono quelle che hanno perso di più e così sono state spinte a cercare ricchezza altrove.

L'Inter

La situazione nerazzurra è nota: Zhang vuole rimanere come azionista di maggioranza del club ma è alla ricerca di un nuovo partner. Per questo si è affidato alla banca Goldman Sachs. Dopo un periodo tra stipendi non pagati e mercato invernale senza grossi colpi le cose stanno cambiando in meglio. Anche perché sono state vendute le quote di Suning.com e l'incasso di 1.9 miliardi rende ora meno pressante la ricerca di liquidità in Cina.

Juventus e Milan

Non stanno meglio. Il bilancio bianconero parla di una perdita di 113.7 mln nel bilancio pubblicato lo scorso febbraio, erano 50.3 mln l'anno prima nello stesso periodo le perdite. Ma dopo il solo annuncio della Superlega la società bianconera, quotata in borsa, vola con numeri che la portano fino a 183 mln di euro di capitalizzazione in una sola giornata. Il Milan ha chiuso con una perdita netta di 194.6 mln.