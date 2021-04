Perez: “Senza la Superlega i club moriranno entro il 2024. Finito il monopolio UEFA, nuova era”

Intervenuto al Chiringuito de Mega, il presidente del Real Madrid e della Superlega Florentino Perez ha parlato così del nuovo progetto

"Le partite che saranno più competitive permetteranno ai club di generare più soldi ed è così che si sopravvivrà a questa situazione. La Superlega è la soluzione. Il calcio deve evolversi, il 40% dei giovani non è interessato al calcio perché ci sono troppe partite di bassa qualità. E ci dobbiamo adattare. Dobbiamo cambiare qualcosa per rendere lo sport più attraente a livello globale. E così abbiamo fatto con lo stadio. Se abbiamo più soldi, sarà meglio per tutti perché saremo in grado di prendere giocatori dai club più piccoli per più soldi che aiuteranno proprio i piccoli club. Ciò che ho fatto è per il bene del calcio. La Superliga non è una lega chiusa, è totalmente falso. E' una lega aperta, tante buone squadre potranno esserci, indipendentemente dal nome. Ci sono 15 squadre più altre 5 che potranno guadagnare il loro posto ogni anno. Il nuovo format della Champions non salverà il calcio, non lo capisco, non servirà a nulla. Se vinci la Champions, guadagni 120 o 130 mln di euro, con la Superliga si guadagnerà molto di più. Vogliamo salvare il calcio per i prossimi 20 anni, la Superliga lo farà. L'UEFA è un Monopoly, devono dire le cose che hanno detto oggi. I nostri giocatori non saranno squalificati dai Mondiali, è garantito. 100% certo. Ho salvato il Real Madrid nel 2020. Fuori dalla CL e dalla Liga quest'anno? Falso, garantisco al 100%. E' finita, il loro monopolio è finito. E' l'inizio di una nuova era".