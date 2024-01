Dunque è vero che gli interisti sono permalosi? — «Non ho detto questo. A parte che anche Allegri, come tutti i toscani, è permaloso, ci sono interisti che lo sono e altri che non lo sono».

Intanto Inter e Juve giocano a scaricabarile, e il barile è il ruolo di favorita per lo scudetto. — «Hanno tutti ragione. L’Inter ha una rosa superiore, il vantaggio di un Inzaghi che è cresciuto molto e anche quando non stramerita, come con la Fiorentina, porta a casa la partita. Come faceva sempre la Juve, una volta. Però la Juve non gioca in Europa: potrà pesare non fisicamente, perché l’Inter ha una rosa profonda, ma per lo stress mentale».

Se le diciamo Marotta League? — «Solo in Italia crediamo a queste cose. Se guardassimo un po’ di più all’Inghilterra, dove non sanno neanche il nome di chi arbitra...».

Dal gioco alla comunicazione, si insiste sulle differenze Inzaghi-Allegri. Un punto in comune? — «Che vincono, e per i tifosi è quello che conta. Allegri vinceva sempre ed era il più bravo, poi non lo era più, oggi agli juventini sta bene anche se la Juve non dà spettacolo. Ma scusate: quando Mourinho vinceva tutto ed era stra-amato, giocava bene?»

A proposito di bellezza: più facile che domenica sia una bella o una brutta partita? — «Il rischio che sia brutta va in parallelo con quello che ci sia paura da entrambe le parti. Mi auguro che giochino come fanno sempre - l’Inter bene, la Juve ora meglio - ma soprattutto che in campo ci siano tutti, senza assenti importanti».

Quindi lei vede la Juve giocare meglio. — «Eh sì: ha preso fiducia, ha trovato giovani interessanti, Vlahovic fa gol. Però la partita con l'Empoli doveva vincerla».

Lautaro può continuare a segnare un gol a partita? — «Se continuano a mettergli la palla sui piedi o sulla testa, sì. E lui ha gente che gioca per lui, come lui giocava per Lukaku. Ora ha fiducia totale in sé stesso, e la riceva dalla squadra: sei leader se il tuo gruppo ti crede un leader».

A gennaio Vlahovic ha segnato anche più di lui, sa? — «Più palle gol, o palloni in area. E quelli è facile che Vlahovic li butti dentro. Però se quei due continuano a fare un gol a partita, siamo rovinati: vuol dire che non abbiamo difensori, e povera Nazionale...».

Quanto manca Chiesa alla Juve? E Rabiot? — «Chiesa un bel po’. Stava facendo molto bene anche in fase difensiva, e un tempo non era così. Ma pure Rabiot prima non era così leader».

Stupito da Thuram? Potrebbe segnare di più? —

«Stupito no: ha un bel maestro in casa. Però non pensavo facesse così bene. E se una punta fa assist, è come se segnasse. Di due attaccanti, ce n’è sempre uno che segna di più».

All’Inter possono bastare fino alla fine due punte contro le quattro che ha la Juve? — «A me Arnautovic piace e una squadra così in fiducia potrà aiutarlo: ora calcia fuori, ma se è sempre lì dove può fare gol, prima o poi lo farà».

Ai tempi lei diceva che alla Juve mancava qualcosa soprattutto a centrocampo. — «Anche adesso: Pogba e Fagioli. E’ quello il vero gap con l’Inter, ma non solo quello: l’Inter gioca anche meglio».

L’ultima: ma lei si rivede più in Barella o in Frattesi? E Frattesi non gioca troppo poco? — «Forse in Barella, ma di Frattesi mi piace molto come si butta dentro, cercando il gol, e sicuramente troverà il suo spazio. In fondo sono abbastanza simili, dunque in teoria dovrebbe prenderlo a Barella, ma siccome mi pare complicato, dico solo che si prenderà più minuti. Togliendoli a chi, lo deciderà Inzaghi».

(Gazzetta dello Sport)

