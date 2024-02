"Magari da fuori non ti dà questa sensazione perché è uno sempre scherzoso, ma quando stavi con lui era una persona che conosceva bene il calcio, le dinamiche che servono nella gestione di uno spogliatoio. È anche bravo nell'avere la fortuna dalla sua parte, ma a volte questa fortuna non è perché uno è fortunato, ma è frutto di una gestione che poi ti porta a quelle cose lì. Sono fiero e felice per lui per quello che sta facendo e credo che può fare ancora meglio perché ormai si è consacrato come allenatore di prima fascia a livello mondiale".