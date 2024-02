Testa prima alla Salernitana e poi all'Atletico Madrid. L'Inter non vuole sottovalutare l'impegno di campionato che potrebbe permettere alla squadra di Inzaghi di allungare in classifica, in attesa degli impegni di Juventus e Milan.

Secondo quanto appreso da FCinter1908.it, oggi Inzaghi ha provato in allenamento la coppia Thuram-Arnautovic, con Lautaro che dovrebbe quindi iniziare dalla panchina. Spazio anche a Carlos Augusto sulla sinistra e Dumfries a destra, con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan confermati in mezzo al campo. In difesa, invece, c'è De Vrij al posto dell'infortunato Acerbi, con Pavard e Bastoni braccetti e Sommer in porta.