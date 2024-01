Taremi, mossa concreta Inter: “I dirigenti hanno detto al suo procuratore che…”

L'Inter si avvicina sempre di più a Mehdi Taremi: il centravanti iraniano è il primo obiettivo a zero per l'attacco per la prossima stagione. E negli ultimi giorni, come spiega La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha fatto la sua mossa concreta: "Nelle scorse settimane i dirigenti nerazzurri hanno contestualmente allargato l'orizzonte nei dialoghi con il calciatore e il suo procuratore prospettandogli un ruolo per il 2024-2025, numericamente al posto di Sanchez e gerarchicamente appena dietro le due punte titolari al momento intoccabili. A Taremi l'idea non dispiace, all'Inter nemmeno e la concorrenza sembra un passo abbondante più indietro".