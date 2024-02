"In tribuna c’era papà Lilian arrivato dalla Francia per l’occasione e in campo la squadra del padre, che era pure la sua quando da bambino cresceva a Torino. Stretto tra i ricordi e le aspettative, Marcus non ha giocato la migliore partita della vita, anzi, ma alla fine è stato comunque decisivo per il modo in cui si è fiondato su quel pallone finito in qualche modo dentro alla porta di Szczesny. L’immagine di lui festante ma fermo, quasi in estasi, rimarrà nella memoria di San Siro, molto più degli errori e dei gol sbagliati in una partita vissuta tra molti alti e bassi. Poco male, alla fine pure il grande Lilian, di solito esigentissimo col figliolo, era lassù in tribuna autorità a spellarsi le mani mentre Marcus saltava sotto alla Curva nord", aggiunge il quotidiano.