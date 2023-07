CF – Thuram all’Inter: svelato l’impatto a bilancio dell’operazione, le cifre

Marcus Thuram è arrivato a parametro zero all'Inter, ora è anche ufficiale: ecco l'impatto a bilancio dell'operazione

Marcus Thuram è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore ha firmato per 5 anni coi nerazzurri ed è arrivato a parametro zero dopo la sua esperienza al Borussia Monchengladbach. Ma che impatto avrà sul bilancio del club? Lo svela calcioefinanza.it.

“Discorso diverso per quanto riguarda l’ingaggio del figlio dell’ex Parma e Juventus Lillian. Per battere la concorrenza Marotta e Ausilio hanno assicurato a Thuram un contratto di 5 anni da 6 milioni di euro netti a stagione. Arrivando dall’estero la società nerazzurra potrà usufruire degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita che portano l’ingaggio lordo del francese a 7,8 milioni all’anno, al netto delle spese che l’Inter dovrà sostenere per le commissioni agli agenti”, si legge.