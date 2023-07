Inter, se parte Correa l’obiettivo è chiaro. Lautaro determinato a restare. Lukaku…

Federico Bonazzoli potrebbe tornare all'Inter . Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, l'attaccante è più di una suggestione e l’idea è trattare con la Salernitana, di modo da ingaggiarlo nel caso in cui, sottolinea Repubblica, Joaquin Correa dovesse lasciare Milano. "A spingere perché l’affare si faccia è Tullio Tinti, procuratore del giocatore di Manerbio, che dopo avere fatto in granata una buona stagione nel 2021/22, nella stagione appena conclusa è invece finito spesso in panchina".

"La formula più probabile per riportare Bonazzoli nel club in cui è cresciuto sarebbe quella del prestito. Ma prima di potere anche solo ragionare sul suo arrivo, è necessario che il posto oggi occupato da Correa si liberi. E al momento al club nerazzurro non sono arrivate offerte interessanti per il suo cartellino. Inzaghi continua a credere in lui, ma è sicuro che a fronte di un’offerta giusta il giocatore verrebbe salutato".