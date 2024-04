C’è un lungo digiuno in zona gol da interrompere in casa Inter. Marcus Thuram non segna ormai da quasi due mesi, ma Simone Inzaghi non ha dubbi: avanti con la ThuLa anche a Udine per avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport sull’attaccante francese in particolare. “L’obiettivo di Lautaro e compagni è quello di proseguire una marcia trionfale che nel 2024 si è trasformata in un autentico dominio: 11 vittorie su 12 match in Serie A, con l’unica eccezione rappresentata dal pari casalingo contro il Napoli.

Massima fiducia Thuram

Quella di stasera sarà una sfida particolare per Marcus Thuram, voglioso di ritrovare il gol perduto per tornare a sorridere in area di rigore. Fin qui le reti stagionali sono state 12 in tutte le competizioni, ma il digiuno attuale dura ormai da quasi due mesi. L’ultima gioia è datata 16 febbraio nel match contro la Salernitana e l’impressione è che il francese abbia smarrito la sua solita brillantezza, quella che spesso l’aveva portato a fornire anche assist preziosi ai compagni e a muoversi nella maniera ideale sul fronte d’attacco per il gioco della squadra. Inoltre, sempre a febbraio, all'andata contro l’Atletico in Champions ha accusato anche un piccolo infortunio, facendo più fatica del solito a ripartire con le marce giuste. Per questi motivi Thuram si presenterà affamato in casa dell’Udinese, con l’intenzione di riprendere lo slancio in vista di una stagione che si preannuncia per lui ancora piuttosto lunga. Nel breve termine la notte del derby in casa del Milan come appuntamento principale, nel lungo termine l’Europeo con la Francia da giocare da protagonista.