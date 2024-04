In diretta sul nostro canale Twitch, Fabrizio Biasin ha parlato così di Marcus Thuram in chiave mercato: “Chi in attacco con Lautaro, Thuram e Taremi l’anno prossimo? Attenzione a pensare che non si debba fare anche quest’anno una grande plusvalenza, io dico questo, dipende molto anche dalla società. Per Thuram mi auguro non arrivino offerte importanti, ma se arrivasse, porterebbe tanti soldi lui perché è arrivato a zero. In questo momento, credo non ci siano offerte comunque per Marcus”, le sue dichiarazioni.