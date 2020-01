Tifosi, orgoglio dell’Inter: dal 2017 una gara su due a San Siro con più di 60 mila spettatori

La vetta e i trofei prima o poi arriveranno. Questione di cicli. Ma c’è un vanto che permette all’Inter di guardare tutti dall’alto in basso fin da ora: i tifosi. Se c’è una cosa di cui la società può essere orgogliosa, infatti, quella è il suo popolo. Sempre attaccato e vicino alla squadra. Nei momenti positivi e in quelli meno. Nessuno come i tifosi dell’Inter. E, a confermarlo, sono i numeri.

Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, dalla stagione 2017-18 a oggi, l’Inter ha contato più di 60 mila spettatori a San Siro una volta ogni due incontri. E’ il calcolo fatto partendo dai 47 match disputati in casa (calcolando anche il prossimo contro l’Atalanta, che conta già più di 60 mila presenze previste ed escludendo quello contro il Sassuolo dello scorso marzo, giocato a porte chiuse): in 22 di queste partite, l’Inter ha superato la fatidica soglia dei 60 mila:

“In ben 22 occasioni, il club nerazzurro ha superato quota 60mila spettatori presenti, di cui sei nel corso del 2017/18, addirittura nove nella passata stagione e ben sette in quella in corso. Nel 47% quindi delle gare disputate nelle ultime tre annate al Meazza, l’Inter ha avuto più di 60mila tifosi presenti, con una media (in questo caso attendendo i dati di Inter-Atalanta, di cui tuttavia è già noto siano stati venduti oltre 60mila biglietti) di 58.976 tifosi in ciascuna delle 47 partite“, scrive Calcio e Finanza.

(Fonte: Calcio e Finanza)