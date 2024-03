Sono settimane decisive per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. A breve scadranno infatti i tempi per Steven Zhang per rendere a Oaktree il prestito concesso nel 2021, come ricorda Tuttosport: "La scadenza del rimborso al fondo californiano ormai è distante meno di due mesi: 20 maggio. Ma non è ancora chiaro quale sarà il prossimo passaggio: esercizio del pegno da parte di Oaktree oppure fumata bianca all’ultimo momento per una nuova scadenza per la restituzione. La permanenza di Zhang junior in Cina, a poche settimane dal verdetto del campionato, dimostra che la situazione è delicata. Le trattative sono condotte anche dalle banche pubbliche cinesi che di fatto salvato Suning. Contatti che passano molto al di sopra dell’Inter. La stessa dirigenza nerazzurra ha pochissime informazioni: la speranza, all’interno del club, è quella di conoscere l’esito della vicenda almeno all’inizio di aprile".