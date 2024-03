Non ci sono riscontri probatori, audio e video che possano dimostrare l'insulto razzista denunciato da Juan Jesus nella gara tra Inter e Napoli a carico di Francesco Acerbi. La sentenza del giudice sportivo che si è espresso sull'accaduto è chiara. Non ci sono prove che validano la denuncia del giocatore del Napoli e per questo il calciatore nerazzurro non è stato squalificato.

"La linea dell'Inter - sottolinea a Skysport Matteo Barzaghi - è sempre stata la stessa dal principio e ha puntato sul fatto che non ci fossero prove. Il giorno dopo al fatto, in seguito all'esclusione del giocatore della Nazionale, il club aveva pubblicato un comunicato in cui parlava di un chiarimento con l'interessato che poi c'è stato. Anche la società nerazzurra, sempre in prima linea contro il razzismo, voleva capire se ci fosse stato un insulto del genere. Ma il giocatore ha negato qualsiasi tipo di epiteto razzista, come ha fatto anche all'arrivo a Milano in stazione centrale e ha spiegato di aver chiesto scusa al giocatore per l'insulto che per lui non aveva nessuna matrice razzista. Anche l'Inter non ha trovato alcun riscontro o prove audio video che convalidassero la denuncia di JJ". L'Inter ha deciso di non commentare la decisione del giudice sportivo. Inzaghi ha tirato un sospiro di sollievo perché ha infortunato anche de Vrij con Acerbi che giocherà da titolare contro l'Empoli.