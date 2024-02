L'Inter avrebbe messo sul proprio taccuino un nuovo profilo. Gioca in Serie A, ha già mostrato buone qualità, ma soprattutto ha ampi margini. Di chi si tratta? Lo racconta l'edizione odierna di TuttoSport: "Michael Kayode , esterno destro della Fiorentina che due giorni fa ha siglato il suo primo gol in Serie A. Il classe 2004, autore della rete che la scorsa estate aveva permesso all’Italia Under 19 di battere i pari età del Portogallo, regalando agli azzurrini la vittoria del torneo dopo vent’anni, è stato osservato da vicino da Samir Handanovic contro la Lazio".

Strapparlo eventualmente alla Fiorentina non sarà facile. Prosegue infatti il quotidiano: "Il diciannovenne di Borgomanero, blindato da un contratto con i toscani sino al 2028, con opzione per un’ulteriore annata, continuerà ad essere monitorato, come Wan-Bissaka e Holm, perché potrebbe eventualmente prendere il posto nella rosa nerazzurra di Dumfries, che resta il primo indiziato a lasciare Milano in estate. Nel recente gioco di semantica il nocciolo della questione su di lui non è cambiato. L’Inter vorrebbe tenere Denzel e offre 4 milioni più bonus, l’olandese vorrebbe restare firmando un’intesa da 5 milioni. Serve venirsi incontro o sarà addio visto il diktat Marottiano del voler evitare uno Skriniar bis".