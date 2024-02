La ventiseiesima giornata di Serie A si chiude con il successo della Fiorentina contro la Lazio: una vittoria in rimonta che consente alla formazione di Italiano di scavalcare proprio i biancocelesti in classifica e di rilanciarsi in zona Europa. A passare in vantaggio sono gli uomini di Sarri con un gol di Luis Alberto allo scadere del primo tempo, ma i padroni di casa reagiscono nella ripresa: in pochi minuti Kayode riporta l'incontro in parità, Nico Gonzalez sbaglia un rigore, e Bonaventura fa esplodere il Franchi con un tap in da pochi passi.