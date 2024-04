Tuttosport, sfiduciato dal comitato di redazione il direttore Guido Vaciago

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, è stato sfiduciato dal comitato di www. E' quanto riporta oggi Prima Online, il sito di riferimento sull'andamento dei quotidiani (sportivi e non).

La sfiducia è arrivata per un contrasto sui compensi economici relativi ai cosiddetti “accordi di secondo livello”. A differenza quindi di Molinari, anche lui recentemente sfiduciato dal Cdr di Repubblica per una questione editoriale, per Vaciago si tratta di una divergenza prettamente economico-contrattuale.