Il piano dell'Inter

Il problema principale è che Acerbi il 10 febbraio compirà 37 anni e nella stagione che verrà andrà giocoforza gestito anche per preservarne l’integrità fisica (quando si è bloccato in stagione, i tempi di recupero si sono dilatati a causa di un fisico ormai “chilometrato”). Buongiorno è nettamente in testa alle preferenze rispetto agli altri candidati (Bijol, a cui l’Inter farà stasera l’esame, e Schuurs) anche per l’idea, sempre ben presente nella testa di Beppe Marotta, che la squadra debba avere un marcato zoccolo duro italiano. E assicurarselo (Buongiorno compirà 25 anni il 6 giugno), vorrebbe dire mettere nell’ingranaggio un difensore che per 7-10 anni può essere una colonna per l’Inter, l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Acerbi quale leader della difesa. A corredo l’azzurro può districarsi in tutti e tre i ruoli: sia come centrale (dove sta giocando con Juric), sia da “braccetto”. In tal senso non va dimenticato come già fosse ben presente nei piani di Piero Ausilio quello di assicurarsi un difensore in più, come prova il pressing su Tiago Djaló, poi finito alla Juventus.