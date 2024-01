Tuttosport svela: “Futuro Inter? E’ sempre più probabile che a fine anno…”

Come svelato da Panorama qualche giorno fa, Steven Zhang, non dovesse riuscire a saldare il debito con Oaktree entro maggio 2024, non perderà comunque l'Inter a zero. Ma allo stato attuale, qual è lo scenario più probabile per il futuro societario dell'Inter? La risposta arriva da Tuttosport: "Diventa sempre più probabile una cessione del club al termine di questa stagione, gestito da Oaktree. Magari con qualche rassicurazione in più sulla costruzione dello stadio: la prelazione sull’area di Rozzano, in scadenza alla fine di aprile, potrà essere rinnovata".