Supercoppa, il programma dell’Inter: si allenerà al centro dell’Al Riyadh

Prima la gara col Monza e poi la Supercoppa Italiana. Si gioca in Arabia Saudita contro Napoli, Lazio e Fiorentina e Inzaghi ha già preparato il suo programma in vista delle sfide che si giocano tra giovedì 18 gennaio e il 22. I nerazzurri affronteranno i biancocelesti e chi vincerà affronterà in finale la vincente di Napoli-Fiorentina.