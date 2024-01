Inter, sei sola: assedio mediatico ad arte. I finti super partes i peggiori. E gli ex arbitri…

Perché ci si è concentrati su Bastoni, passando sopra al fallo su Arnautovic da cui nasce il gol del Verona derubricandolo ad un semplice ‘ci può stare’. Eh no! Non ci può stare proprio nulla perché se è fallo di Bissek a Genova per l’uso delle due mani, è un fallo enorme anche sull’attaccante nerazzurro che viene spinto con due mani. E poi vengono a contatto anche le gambe. Il fallo è netto e derubricarlo vuol dire voler far finta di nulla, un po’ come dire che non ci siano immagini chiare per alcuni falli di mano in realtà evidenti. Vuol dire molto più banalmente voler guardare da un’altra parte. Vuol dire voler trasformare la verità. Così come non condivido per nulla mettere sullo stesso piano il fallo su Arnautovic con quello di Lautaro a Napoli: per dinamica sono due situazioni totalmente differenti. E poi non ci si deve meravigliare se Materazzi replica in quel modo all’ex arbitro Bergonzi.

Perché sostenere la tesi che quello di Inter-Verona sia il più grande errore del VAR è totalmente fuorviante. Non è l’errore più grave del VAR ma è un errore. Tanto quanto quello su Arnautovic e va trattato alla stessa maniera.

E resta sconcertante aver sentito da un moviolista una considerazione del genere perché vuol dire non avere una considerazione generale degli eventi fin qui accaduti. Di errori sesquipedali in questi anni ne sono stati commessi diversi, alcuni clamorosi, ma sostenere che quello di Bastoni sia il più grande è fuorviante e non corrisponde a verità.

Sentir parlare di favoritismi e di campionato indirizzato per una squadra che subisce un rigore contro al minuto 99’ su richiamo del VAR è un nonsenso. Così come ci sarebbe anche da discutere su un rigore che oggi viene definito rigorino, con una dinamica particolare in virtù del fatto che il giocatore del Verona prima di cadere appoggia il piede colpito da Darmian salvo poi cadere con l’altro. Ma inutile stare a discutere tanto non troveremo mai un punto d’incontro. Vi lascio con una chicca: a chi sostiene che sull’episodio di Bastoni tanto incriminato ci sia fallo e giallo va ricordato che per il protocollo VAR le ammonizioni non possono essere richiamate da chi sta al VAR e dopo il rinvio su calcio d’angolo inizia una nuova azione.

Molto curioso che l’operato di Nasca venga messo sotto la lente d’ingrandimento solo adesso. Nascsa è stato protagonista negativo in parecchie circostanze nelle ultime stagioni, ecco perché bisogna prepararsi a tutto perché il clima che stanno preparando è da caccia alle streghe. In che modo arbitri e VAR andranno ad arbitrare nelle prossime partite?

Non si è parlato della squadra che ha segnato più gol e ne ha subiti meno, non si è parlato della squadra che ha mostrato il miglior calcio in Italia, che ha chiuso un girone d’andata a ritmi elevatissimi. La flessione atletica nell’ultimo periodo c’è stata ma è fisiologica nell’arco di una stagione e non si può mettere certo in croce un gruppo che nell’ultimo periodo ha subito gol, se non nell’unico tiro in porta subito, quasi. Ecco perché in questi giorni serve mettere benzina nel motore per essere pronti ad affrontare un periodo di stress non indifferente tra campionato, supercoppa e Champions, al contrario di chi invece avrà un solo impegno settimanale.

E facciamo tesoro del livore e della cattiveria piovutici addosso da ogni dove. Proteggiamoci e trasformiamola in linfa vitale perché ad essere soli contro tutti siamo abituati. Ritroviamo quella cattiveria difensiva che ci ha permesso di essere la miglior difesa del campionato. Ben consci del fatto che servirà lucidità per affrontare questo periodo dove, statene certi, si cercherà il pelo nell’uovo pur di trovare qualche appiglio per urlare allo scandalo. E proprio per questo bisognerà essere più bravi e più furbi. Perché il giochino neanche troppo celato è quello di mettere tutta la pressione sull’Inter. Come se gli altri non esistessero se non quando fa comodo.

