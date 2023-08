FCIN1908 / Inter, Stankovic alla Sampdoria: ecco la formula dell’affare

L'estremo difensore classe '97 lascerà la Sampdoria e sbarcherà a Milano in prestito con diritto di riscatto. A fare il percorso inverso sarò Filip Stankovic, protagonista di un ottimo pre campionato. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, è in chiusura l'arrivo del giovane portiere in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Stankovic avrà così l'opportunità di giocare con continuità.