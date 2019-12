Inter, in Spagna sicuri: “Valverde ha preso la decisione definitiva sul futuro di Vidal”

Ha fatto molto rumore la denuncia di Arturo Vidal nei confronti del Barcellona. L’azione legale del centrocampista cileno non è dovuta soltanto ad un fattore di stipendio, ma anche a motivi di campo e fiscali.

La scelta dell’ex Bayern Monaco lascerà inevitabilmente strascichi: c’è chi pensa che la rottura con i Blaugrana sia insanabile e, di conseguenza, il suo arrivo all’Inter molto probabile. Non il Mundo Deportivo: secondo il quotidiano spagnolo, infatti, la denuncia non avrà effetti sui piani sportivi della direzione tecnica del club.

Anzi, al contrario. Per Abidal e Valverde, infatti, non c’è discussione: Arturo Vidal sarà una pedina importantissima per la seconda parte di stagione del Barcellona nell’ottica della conquista di tutti i titoli.

Il giocatore non è un titolare per Valverde, ma un giocatore di grande importanza: è questo il messaggio che la dirigenza veicolerà continuamente al giocatore. In aggiunta, la cessione di Aleñà al Betis riduce ancor di più il numero di centrocampisti in rosa: ecco perché in Spagna danno molto difficile l’arrivo di Vidal all’Inter.