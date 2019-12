Barcellona, scoppia clamorosamente il caso Vidal: il cileno denuncia il club!

Arturo Vidal fa la sua mossa. E prova a mettere il Barcellona alle strette. Secondo quanto riferito dallo spagnolo “ABC”, infatti, il cileno ha denunciato il Barcellona davanti alla Commissione di Liga e AFE (Associazione Calciatori Spagnoli ndr) per un presunto mancato pagamento di determinati bonus. La cifra è tutt’altro che irrisoria, dal momento che Vidal chiede il pagamento di ben 2,4 milioni di euro di bonus relativi alla passata stagione.

Il Barcellona, per conto suo, ritiene di non dovere a Vidal alcuna cifra e che il cileno abbia solo male interpretato il suo contratto. Nel contratto di Vidal era previsto un bonus al raggiungimento del 60% delle partite ufficiali del Barcellona. Obiettivo non raggiunto dall’ex Bayern, che ha disputato la metà delle partite previste. Secondo Vidal, questo gli darebbe diritto al pagamento della metà di questo bonus, secondo il Barcellona non c’è nulla da pagare.

Altri bonus

Non solo. Gli avvocati di Vidal ritengono che il centrocampista debba avere anche circa 1,4 milioni di euro per aver raggiunto ottavi e quarti di Champions. Per il Barcellona, invece, il bonus sarebbe di 700.000 euro. Inoltre, Vidal chiede anche 250.000 euro per aver vinto la Liga.

“Il totale è di 4.097.500 euro”, sostengono i legali del cileno. Il Barcellona ha versato solo 1.693.000 euro e quindi, denuncia il giocatore, “esiste un debito verso il giocatore di 2.404.500 euro”

Mossa di mercato

Il Barcellona ha reagito con sorpresa alla mossa di Vidal. Il club blaugrana ritiene che Vidal abbia deciso di presentare questa denuncia per facilitare il suo trasferimento. In particolare, c’è l’Inter di Antonio Conte sulle tracce del centrocampista, che ora si trova in aperto contenzioso con il suo attuale club.