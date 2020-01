Inter, anno nuovo vita vecchia: Vecino si ferma in allenamento. Per Conte scelte obbligate

Ieri è stato accostato al Tottenham quando si è parlato di un possibile scambio per Eriksen. La notizia che lo riguarda intanto è che Vecino si è fermato in allenamento. Il Corriere dello Sport parla di un problema muscolare e quindi il giocatore potrebbe non giocare da titolare nella gara con l’Atalanta. Conte comunque deciderà nella rifinitura di oggi, alla vigilia della gara contro la squadra di Gasperini nella quale mancheranno per squalifica sia Skriniar che Sensi, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. Si torna dunque alle scelte obbligate: questa volta dovrebbe esserci Sensi dal primo minuto insieme a Gagliardini e Brozovic. In difesa giocheranno Godin, de Vrij e Bastoni: un test per gli uomini della retroguardia (quella che ha meno incassato in Serie A) di Conte dato che l’Atalanta ha l’attacco che ha segnato di più in campionato.

(Fonte: Corriere dello Sport, 10-1-2020)