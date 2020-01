Godin intanto si concentra sull’Inter e sul gruppo: “Continuiamo a lavorare con entusiasmo”

Si parla di un momento difficile per lui, perché ci si aspettava fosse titolare inamovibile, e di possibile ritorno all’Atletico Madrid, addirittura. Godin sembra non voler dare adito alle chiacchiere e parla di entusiasmo pubblicando una foto di gruppo insieme ai compagni di squadra:

Il difensore nerazzurro non ha giocato nella prima gara del 2020. Conte contro il Napoli ha scelto Bastoni ma dovrà affidarsi all’uruguaiano nella gara contro l’Atalanta perché mancherà Skriniar per squalifica. Altra chance quindi per lui di dimostrare che tutto è tranne un giocatore demotivato: «Continuiamo a lavorare sempre con entusiasmo! Da squadra», ha scritto in un post sui suoi profili social. E sembrano le parole di un giocatore che prova a fare del suo meglio.