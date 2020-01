Sky – Inter, accelerata per Eriksen? Spunta l’ipotesi di uno scambio a sorpresa col Tottenham

L’eventuale arrivo di Arturo Vidal all’Inter escluderebbe quello di Eriksen? Gianluca Di Marzio, negli studi di Sky Sport, ha spiegato: “Non per una questione di ruolo, ma di spesa a gennaio sì. Potrebbero arrivare uno a gennaio e l’altro a giugno. L’agente di Eriksen dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano e se fosse confermato il suo arrivo vorrebbe dire che incontrerà l’Inter e che i nerazzurri vogliono bloccarlo per giugno e capire quali sono i margini per anticipare tutto a gennaio. Tottenham e Inter stanno parlando, c’è la possibilità di inserire una contropartita tecnica che potrebbe essere Matias Vecino. Non dico che si farà, ma ne stanno parlando. C’è da capire come si può sviluppare questo rapporto”.