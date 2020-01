Vidal, per Conte è aggiunta “decisiva e necessaria”. L’Inter prepara una seconda offerta

Arturo Vidal è per Conte “l’aggiunta decisiva e necessaria del mercato invernale”. Questo è quanto scrive sul centrocampista La Gazzetta dello Sport. Il giocatore ieri è tornato ad allenarsi con il Barcellona. Intanto prosegue la trattativa per portarlo in nerazzurro. Prima offerta da 12 mln al momento respinta e destinata a salire per andare incontro ad una richiesta di venti mln. I blaugrana però potrebbero allo stesso tempo abbassare le loro pretese.

Sulla questione Gabigol si aspettano sviluppi. L’Inter vuole una cessione immediata e ricca per dare l’assalto al centrocampista cileno e non solo a lui. Il cileno ieri ha definito il suo rientro tra le terre blaugrana – nonostante la denuncia per i bonus non pagati – come un ritorno a casa, ma questa questione non preoccupa. Se i nerazzurri gli offriranno una battaglia, lui potrebbe accettarla.

(fonte: GdS)