Inter, per Gabigol si muovono due club inglesi: trattativa arenata con il Flamengo

Nessuna novità sul fronte Gabigol: l’attaccante brasiliano, nonostante l’ottima stagione al Flamengo, non tornerà all’Inter, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Secondo Tuttosport, le pretese economiche del giocatore avrebbero complicato la trattativa con i rubronegros, favorendo l’interesse di altri club:

“Il primo della lista alla voci partenti è Gabigol, fresco vincitore del Pallone d’Oro sudamericano per la vittoria in Libertadores con il Flamengo. Riconoscimento che può far lievitare ulteriormente la valutazione dell’attaccante. L’Inter – al momento – non ha raggiunto accordi con nessuno ma, per un senso di riconoscenza, ha stretto un canale privilegiato con il Flamengo che ha offerto 16 milioni per l’80% del cartellino. Trattativa che si è arenata per le richieste del giocatore che vuole un ingaggio fuori parametro per il club brasiliano (che potrebbe virare su Pedro, in uscita dalla Fiorentina). Le richieste dell’entourage del giocatore provano come Gabigol guardi alla Premier per rilanciarsi e il West Ham, in tal senso, sembra avere fatto passi avanti sul Crystal Palace“.