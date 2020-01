In Spagna – Vidal, l’AFE ha deciso: vuoi i bonus? Parla con la giustizia ordinaria. L’Inter…

Arturo Vidal dovrà ricorrere alla giustizia ordinaria se vuole portare avanti la denuncia al Barcellona. Il giocatore aveva denunciato il club all’AFE e della Liga per bonus non versati. Era stata fatta a inizio dicembre, ma era stata resa nota solo alla fine del 2019. Si tratta di una cifra vicino ai 2.4 mln. La commissione mista ha deciso che nel contratto risulta interpretabile la percentuale di gare giocate necessarie per raccogliere tutti i bonus richiesti dall’entourage del cileno.

Lo scrive La Vanguardia spiegando che se Vidal vuole continuare a portare avanti la causa contro il Barça dovrà passare dalla giustizia sportiva a quella ordinaria. Il calciatore aveva sottolineato che i bonus, quelli riferiti alla percentuale del numero di gare giocate nella scorsa stagione, il 60% del totale, non erano stati versati.

“La chiave è specificare quanti minuti devono essere giocati durante una partita per poter essere inserita nel conteggio. Nei contratti di solito è previsto che la soglia per conteggiare una partita come presenza è di almeno 45 minuti. Vidal non ha giocato in modo continuato e non ha raggiunto sempre quel minutaggio. In gran parte delle gare ha giocato come sostituto“, si legge sul giornale spagnolo.

La società blaugrana non ha dato una risposta pubblica al cileno. Ha deciso di porre la questione nelle mani di Valverde. L’allenatore ha sempre considerato il giocatore il suo dodicesimo uomo e lo ha messo davanti ad Alena che è stato infatti spedito in prestito al Betis. Il tecnico si è riunito oggi con il calciatore che è tornato dal Cile e domani sapremo se sarà convocato per la prossima gara contro l’Espanyol.

Se non venisse convocato si potrebbe pensare ad una punizione disciplinare per la denuncia fatta dagli agenti. Il quotidiano spagnolo assicura che nonostante sia noto l’interesse dell’Inter, negli uffici del Barcellona non è ancora arrivata una proposta formale. “Il sospetto – si legge nello stesso articolo – è che la denuncia sia parte di una strategia per forzare la partenza di Vidal”.

(Fonte: La Vanguardia)