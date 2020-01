Vidal-Barça, di nuovo amore? Macché. Sky: “Ecco cosa si nasconde dietro il post di ieri”

Il post di ieri su Instagram, con tanto di cuoricini blaugrana, pubblicata da Arturo Vidal al ritorno a Barcellona per gli allenamenti agli ordini di Valverde, aveva messo in apprensione molti tifosi dell’Inter, spaventati da un possibile dietrofront del giocatore riguardo alla sua voglia di nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il pensiero del cileno non è affatto cambio: il post aveva solo l’intento, dopo la denuncia dei giorni scorsi per presunti mancati pagamenti di bonus, di smorzare un po’ i toni e ritrovare il sereno.

Vidal, però, continua a volere l’Inter. Il Guerriero cileno si allenerà con il Barcellona e, se necessario, giocherà fin quando sarà in Catalogna. Ma, intanto, aspetta una telefonata dai nerazzurri. Quella che potrebbe regalare a lui e ad Antonio Conte la desiderata svolta a tinte Inter.

(Fonte: Sky Sport)