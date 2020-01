Mercato Inter, quale futuro per Vidal? L’ultimo segnale social di Arturo è emblematico

“Ritorno a casa”. Con tanto di cuori azulgrana accanto ad un 2020. Attraverso un post su Twitter, Arturo Vidal ha descritto così il ritorno agli allenamenti con il Barcellona dopo le vacanze natalizie. Il calciatore è tornato ad allenarsi insieme ai compagni in vista della Supercoppa di Spagna. Il nome del cileno è accostato con insistenza all’Inter che continua anche a seguire da vicino Eriksen, obiettivo sì per giugno ma anche per gennaio.

Quale sarà il futuro di Vidal? Il post di Arturo non sembra lasciar spazio a dubbi ma le recenti vicissitudini tra giocatore e club aprono ad un futuro lontano dalla Catalogna: i prossimi giorni, in tal senso, saranno decisivi.