Alla BoboTV si discute anche dei terzini. Vieri è convinto che Hakimi e Theo siano i due terzini più forti al mondo:

“Theo è devastante, lui e Hakimi sono i due più forti al mondo. Se lo fai giocare nei 4 dietro, Hakimi è il più forte che c’è”.

Cassano non ci sta e risponde a Bobo: “Ma non dire cazzate, che cosa stai dicendo? Alexander Arnold è fuori dalla norma. E butti via Carvajal, poi c’è anche Cancelo”.