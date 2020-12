VIDEO / Cassano: “Conte, troppi alibi: Vidal sta dando poco. E il contratto di Sanchez è…”

Antonio Cassano in diretta sulla Bobo Tv parla dell’Inter con Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola:

“Hai chiesto a tutti i costi l’anno scorso e quest’anno e l’hai avuto Vidal, che ti sta dando poco soprattutto in un ruolo che non è suo. Lo fa giocare a due e mezzo, a Leverkusen ci ha giocato ma Vidal non è più quello di 10 o 6 anni fa. Ora è un altro tipo di giocatore, non ti sta ripagando. E poi hai fatto riscattare Sanchez, facendogli un contratto molto molto molto molto importante e lo usi non tanto. Tante cose buone ha fatto Conte sì vero ma anche tantissimi errori. Non mi piacciono le persone che hanno troppi alibi. Ferguson, quando perse la finale a Wembley con Guardiola, disse che nessuno l’avesse dominato come Pep nei 25 anni alla guida dello United, si è tolto il cappello e ha fatto i complimenti a Guardiola. A me piace vedere questo”.