Vieri: “Centrocampo Inter tra i più forti d’Europa. Ho visto Thuram dal vivo e vi dico che…”

Alla Bobo TV, l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato così di Marcus Thuram e non soltanto: ”Il centrocampo dell’Inter è tra i più forti d’Europa, per me già dalla scorsa stagione. Thuram è forte forte eh… Non pensavo così forte io. Il pre-campionato non serve a nulla, si carica, sei sbranato. Anche io non camminavo durante la preparazione, poi i tifosi mi chiedevano i gol… (ride, ndr). Io Thuram volevo vederlo dal vivo, l'ho visto ed è incredibile. Gioca coi compagni, gioca a uno o due tocchi e fa anche i gol. Va fatto un applauso ai dirigenti. Anche con Lukaku si trovava bene Lautaro, perché non c'è invidia tra le punte, né prima né ora”.