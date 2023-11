Gol, assist e… sorrisi: ecco come Thuram si è preso l’Inter, dentro e fuori dal campo

L'habitat non si limita però a San Siro e ai 90 minuti più recupero in campo. Comprende gli allenamenti ad Appiano Gentile, per esempio, ma anche tutti i momenti di "stacco" dal calcio come quelli conviviali con i compagni di squadra e addirittura il tempo libero speso in città tra hobby e relax. [...] Tre sono gli assi nella manica del francese. Il primo è la padronanza della lingua dovuta ovviamente alla sua infanzia a Torino, che si abbina all'ovvia conoscenza del calcio italiano e ha ridotto così i tempi di adattamento, fattore aleatorio spesso determinante in ragazzi chiamati subito a esprimersi al top delle loro possibilità. Il secondo jolly in mano a Thuram è la personalità espansiva, il carattere solare e disponibile che ovviamente favorisce la compatibilità con chi condivide spogliatoio e centro sportivo per almeno una stagione. Poi, il tutto è amalgamato dall'incredibile dedizione al lavoro che ha da subito impressionato Inzaghi e il suo staff, una caratteristica che sorregge tutta l'impalcatura, ereditata dal padre".