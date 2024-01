Viviano: “Ma come cazzo si fa a dare il rigore contro Sommer? Bastoni-Ranieri, non c’è nulla”

Emiliano Viviano, ex portiere e grande tifoso della Fiorentina, commenta su TvPlay le decisioni arbitrali della sfida contro l'Inter. Molto controverse alcune decisioni dell'arbitro Aureliano, a partire dal rigore concesso alla Fiorentina per un'uscita di Sommer sulla testa di Nzola.

"Non ci sono i rigori, né quello dato né quello non dato. Sicuramente non c'è il rigore fischiato. E' normale che Sommer prenda Nzola ma prende prima la palla, non è mai rigore. Si vede benissimo che Sommer prende la palla e poi prende Nzola. Ma è la normalità delle cose altrimenti il portiere deve sparire. Se Sommer la rinvia dritta fischi fallo sul portiere, quindi quando cazzo mai è rigore quello? Il primo non è un rigore che fischierei, quello di Bastoni su Ranieri".