Inter, vittoria da esorcismo: importanza dei tre punti chiara nel gesto finale

Approfittare del mezzo passo falso della Juventus era la missione da compiere per alleggerire il peso del momento, esorcizzare l'incubo dell'asterisco e rimettere le cose a posto. L'ennesima prova di forza da parte di una squadra che adesso riesce all'occorrenza a passare dal fioretto alla sciabola, non disdegnando anche l'opportunità di portare a casa punti soffrendo e lottando. Non poteva che metterlo in preventivo Simone Inzaghi, presentatosi al Franchi senza ben due centrocampisti titolari. Chi li ha sostituiti ce l'ha messa tutta, così come il resto della squadra, per limitare l'inevitabile gap generato dall'assenza di due colonne portanti.