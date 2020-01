Young più vicino all’Inter. Altro segnale in casa United: Solskjaer ha scelto il nuovo capitano

Le trattative dell’Inter procedono spedite. A centrocampo è corsa a due tra Vidal ed Eriksen, per l’attacco Giroud sembra a un passo e anche per l’esterno si va verso la fumata bianca: Young ha scelto l’Inter ed è pronto a vestire la maglia nerazzurra subito.

I segnali provenienti dall’Inghilterra sono positivi: dopo la probabile non convocazione di Young per la gara col Norwich, il Sun sottolinea come in casa Red Devils è già stato scelto il capitano erede dell’esterno. Con Young in partenza direzione Milano, Solskjaer darà la fascia in modo permanente a Maguire che l’ha già indossata nelle occasioni in cui l’esterno è partito dalla panchina. Un altro segnale che sottolinea come la trattativa sia in dirittura d’arrivo.