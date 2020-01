Vidal in attesa, pressing Inter per Eriksen: il danese chiede 10 milioni. E su Kessie…

La caccia al centrocampista da regalare ad Antonio Conte prosegue. La dirigenza nerazzurra ha promesso il rinforzo in mediana e si muove su diverse piste: da Vidal ed Eriksen fino a Kessie.

VIDAL – “Ovviamente la candidatura di Vidal riempie sempre gli occhi di Antonio Conte, ma le turbolenze nel Barcellona (con Valverde al capolinea, come si legge in altra pagina) rischiano di alterare i piani abbozzati da tempo dall’entourage del cileno con i vertici interisti. È concreta la possibilità che Bartomeu e il suo staff, ascoltando Messi, lo tolgano definitivamente dal mercato, azzerando il patto del giocatore con gli italiani. «Se il Barça dovesse cambiare tecnico, non so cosa potrebbe succedere», ha detto l’a.d. Marotta. Lui e il d.s. Ausilio non sono impreparati”, spiega La Gazzetta dello Sport.

ERIKSEN – “E già la scorsa settimana hanno fatto sostanziali passi in avanti su un fronte altrettanto allettante (se non di più), quello che porta a Eriksen, soprattutto dopo che il giocatore ha sposato l’idea di trasferirsi all’Inter già a gennaio. I contatti con Martin Schoots, il suo agente, sono in piedi da tempo. La richiesta di ingaggio del centrocampista, in scadenza col Tottenham, è la seguente: 10 milioni netti a stagione. Anticipare significa confrontarsi anche il Tottenham, che chiede 20 milioni per il «disturbo». Ieri Schoots sarebbe stato avvistato a Milano, anche se in Viale della Liberazione non c’era nessuno, con Marotta a Roma per un evento in Rai e Ausilio ad Appiano con la squadra. A prescindere da ciò il dialogo tra le parti è continuo. E proficuo. L’ipotesi di uno scambio con Vecino (Mou ha perso per infortunio Sissoko) non trova conferme. Piuttosto molti indizi fanno credere che i vertici nerazzurri imboccheranno il vialone delle scelte solo a cavallo della prossima settimana, La tempistica è chiara. Una volta risolto il lodo-Vidal (dentro o fuori) , la società di Zhang (non a caso di rientro a ore a Milano) potrà decidere il da farsi con il danese e affondare i colpi”.

KESSIE – “A maggior ragione l’Inter attende di conoscere gli sviluppo in casa Milan a proposito del ventilato scambio di prestiti tra Matteo Politano e Franck Kessie. Le parti hanno deciso di aggiornarsi, anche perché in via Aldo Rossi devono sciogliere due nodi. Da un lato l’a.d. rossonero Ivan Gazidis non vorrebbe svalutare il centrocampista pagato 28 milioni all’Atalanta. Ma nel frattempo Boban è sulle tracce di Duncan del Sassuolo, con la chiara intenzione d’individuare un sostituto all’altezza per Pioli. Insomma, tutto è aperto. E l’Inter sta giocando su più tavoli con carte pesanti. Ha la possibilità di scegliere. E al meglio. Anche per la soddisfazione dell’esigente Antonio Conte”, chiude La Gazzetta.