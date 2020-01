MEN – Young non convocato per United-Norwich: “Ha raggiunto un accordo con l’Inter e vuole…”

Ashley Young non sarà a disposizione di Solskjaer per la sfida del Manchester United contro il Norwich.

A riportarlo è il Manchester Evening News che spiega come il giocatore non sia a disposizione e “voglia andare all’Inter prima della fine del mercato di gennaio. Il capitano sarà uno tra Maguire e Rashford per la sfida contro il Norwich e Brandon Williams può essere il laterale sinistro”, spiega il quotidiano che poi aggiunge: “Young ha raggiunto un accordo con l’Inter e vuole approdare in Italia questo mese ma potrebbe dover aspettare l’estate quando il contratto con lo United terminerà. Young ha anche rifiutato la proposta di rinnovo di un anno fatta dal club”.

