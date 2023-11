Youth League, pagelle Benfica-Inter: lampi del vecchio Quieto, bene Bovo e Motta

Quarto pareggio in 5 partite europee per i nerazzurri di Chivu, costretto a fare i conti con numerose assenze

Ennesimo pareggio in Youth League per l'Inter, il quarto in 5 partite: i nerazzurri di Chivu vanno in vantaggio contro il Benfica grazie a Quieto, ma vengono ripresi pochi minuti dopo da Nuno Felix.